Secretário do Mar quer alargar formação profissional na área da Pesca

O secretário regional de Mar e Pescas disse este terça-feira que as ações de formação profissional nas áreas do manuseamento de produtos alimentares, como é o caso do pescado, “são importantes para assegurar qualidade e segurança alimentar”.

Teófilo Cunha procedeu esta terça-feira à entrega de diplomas a 18 funcionários das lotas, postos de receção de pescado e entrepostos, que finalizaram 16 horas de formação profissional direcionadas para “boas práticas de higiene e segurança alimentar”.

Os formandos receberam novos conhecimentos nas áreas da manipulação dos alimentos, higiene das instalações e utensílios e microbiologia alimentar, ações ministradas pelos técnicos superiores Pedro Delgado e Maria João Aveiro.

“A higiene e segurança alimentar não começa apenas nas lotas, deve iniciar-se também a bordo das embarcações”, instigou o governante aos formandos. “A lota é um setor de passagem e, portanto, temos de começar pelas embarcações e posteriormente pelos operadores do setor, para que o pescado chegue em boas condições ao destinatário final, é este o principal objetivo destas ações de formação.”

O titular da secretaria regional de Mar e Pescas lembrou que a nova lota é uma infraestrutura certificada, pelo que essa classificação obrigada a que o Governo Regional tenha de concretizar anualmente projetos de formação profissional a todos os colaboradores.