Arbitragem madeirenses em 'peso' na final four da Taça de Portugal

A edição de 2020/2021 da final a quatro da Taça de Portugal em seniores masculinos que se realiza nos dias 5 e 6 Junho em Pinhel, contará com a presença da arbitragem madeirense.

As duplas Duarte Santos/ Ricardo Fonseca e Gonçalo Aveiro/Hugo Fernandes, foram nomeadas para estarem presente neste prestigiante evento, que terá como palco a cidade de Pinhel , e que fecha a temporada 2020/2021 no que concerne ao escalão mais alto do andebol masculino.

Se para os árbitros internacionais Duarte Santos e Ricardo Fonseca esta nomeação é já um hábito, já para os árbitros Gonçalo Aveiro e Hugo Fernandes constitui um estreia.

Em relação ao programa as meias-finais estão agendadas para este sábado, dia 5 de Junho com os seguintes jogos:

15h00 – Sporting CP x SL Benfica (RTP2)

17h30 – Águas Santas Milaneza x FC Porto (RTP2)

No domingo a final será às 17 horas e terá também transmissão televisiva na RTP2.