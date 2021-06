Sara Cerdas quer Regiões Ultraperiféricas "mais bem preparadas" para desafios digitais

A eurodeputada madeirense Sara Cerdas questionou a Comissão Europeia sobre a integração da rede móvel de quinta geração (5G) nas Regiões Ultraperiféricas (RUP), no sentido de "alertar para as desigualdades ainda existentes em algumas regiões e localidades mais remotas da União Europeia em termos de cobertura de rede/dados".

“Enquanto em alguns locais falamos no 5G, noutras localidades mais remotas, como é o caso nas Regiões Ultraperiféricas em Portugal, ainda não existe cobertura de rede/dados em determinadas zonas", sustentou a socialista, defendendo que "é essencial que a Comissão Europeia garanta uma coesão digital", dando "especial atenção a estas regiões".

A eurodeputada considera que "devem ser envidados investimentos para as RUP nesta área", especialmente porque "representa um incentivo à fixação de empresas, jovens e trabalhadores", nomeadamente de nómadas digitais e trabalhadores remotos.

Na pergunta enviada, Sara Cerdas questiona então quais os investimentos previstos pela Comissão Europeia para as RUP, no sentido de colmatar as falhas na rede e cobertura de dados, melhorar o seu desenvolvimento e contribuir para a coesão territorial.

A madeirense recorda ainda que apesar do desenvolvimento do 5Gter sido assumido como uma prioridade por parte da Comissão Europeia em 2016, tendo inclusive previsto que em 2020 houvesse 5G em toda a União Europeia, a sua implementação "está a demorar mais do que o previsto".