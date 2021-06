Consulado de Portugal em Joanesburgo reabre no final do mês

Com o agravamento da situação pandêmica da Covid-19 na província de Guateng na África do Sul levou ao encerramento provisório do Consulado Geral de Portugal em Joanesburgo e agora, reabre no próximo dia 30 de junho.

O encerramento deveu-se a uma medida de precaução, mas numa das mensagens do Embaixador de Portugal na África do Sul. Manuel Carvalho dava conta da gravidade da situação pandémica e que alguns funcionários tinham sido infectados.

Foi atraves de um comunicado que a Cônsul Geral Interina, Maria Leonor Esteves, refere que reabertura do Consulado é exclusivamente para o atendimento de casos e situações estritamente urgentes e sempre com marcação confirmada.

A responsável adianta ainda que o acesso às instalações do Consulado Geral será limitado a três pessoas no máximo e após serem rigorosamente respeitadas todas as medidas de higienização e distanciamento social. Todos os utentes são obrigados a utilizar máscara no acesso e no interior das instalações.

A situação da Covid-19 agravou-se neste último mês na África do Sul e está a deixar a comunidade portuguesa com muita preocupação, sendo a sua grande maioria de origem madeirense.