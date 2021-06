GNR apresenta primeiros cães de detecção de tabaco em Portugal

Portugal já tem cães de detecção de tabaco

A Guarda Nacional Republicana (GNR) em colaboração com a Tabaqueira II, S.A, apresenta esta ter-feira, 29 de Junho, pelas 11 horas os quatro primeiros binómios de detecção de tabaco em Portugal do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC), na Escola da Guarda, em Queluz.

A nova especialização cinotécnica resulta do acordo de doação realizado entre a GNR e a Tabaqueira, assinado no passado dia 26 de Maio, no âmbito da colaboração de detecção de produtos de tabaco de contrabando e contrafacção.

No evento de apresentação será realizada uma demonstração dos binómios cinotécnicos de detecção de tabaco, desde o treino de obediência até ao treino de odor de tabaco. Posteriormente, será ainda apresentado um plastron de meios de detecção de tabaco, onde irá verificar-se a potencialidade da conjugação das valências cinotécnica e fiscal na detecção de tabaco dissimulado em viatura ou outros meios.

No evento estará presente o Comandante-Geral da GNR, Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero, contando ainda com a presença do Administrador e Diretor-Geral da Tabaqueira, Doutor Marcelo Nico.

Lusa, Góral, Sasa e Demon