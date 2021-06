Trânsito sem sinais de problemas

Bom dia.

Neste momento desta segunda-feira o trânsito flui sem muitas dificuldades seja de quem vem da zona Oeste, seja da zona Este, pela via rápida, afunilando-se mais viaturas com a aproximação ao Funchal, nomeadamente nos três habituais pontos de maior tráfego.

Foto Madeira-web.com

Assim, olhando ao 'mapa de calor' do Google, identificam-se poucos pontos amarelos e vermelhos ao longo da principal via de circulação da Madeira, desde o seu início na Ribeira Brava até ao Caniçal, em Machico. As zonas de entrada a esta via acabam por ser as que levam mais tempo num tom alaranjado, sinal de que os carros enfrentam alguma resistência para conseguir retomar a marcha.

As saídas da via rápida mais directas ao centro do Funchal também estão assinaladas a laranja, nomeadamente nos nós da Via Rápida, sempre muito complicadas em hora-de-ponta, as de São Martinho, Santo António, Santa Luzia e Pestana Júnior em especial.

Atenção às velocidades e às distâncias de segurança recomendadas para que a condução o leve ao seu destino sem problemas na estrada. Uma recomendação que nunca é demais apontar.