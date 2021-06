ARM faz alterações nos serviços de recolha de resíduos em Câmara de Lobos

Devido à interrupção de circulação automóvel em alguns arruamentos no concelho de Câmara de Lobos, a recolha de resíduos será temporariamente suspensa no Caminho do Estreitinho, Caminho das Heras e Travessa do Lombo da Lourencinha, informa a Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

Assim, até a conclusão dos trabalhos, a ARM solicita à população residente nas referidas zonas que depositem os seus resíduos nos pontos de recolha identificados respectivos mapas, que pode ver abaixo: