Mediador imobiliário do PEV quer "desenvolvimento sólido" em Câmara de Lobos

Um mediador imobiliário, militante do Partido Ecologista Os Verdes (PEV), Marco Fernandes, é o candidato da CDU em Câmara de Lobos e defende o "desenvolvimento sólido" deste concelho com uma "economia do mar à serra".

Nascido a 06 de janeiro de 1970, Marco Fernandes também foi cabeça de lista pelo PAN -- Pessoas -- Animais - Natureza, pelo qual foi deputado municipal neste concelho (2013-2017).

"Aceitei o desafio [da candidatura] porque os Verdes têm o mesmo tipo de política ambientalista, virada para a natureza e o ambiente, onde me sinto mais à vontade" e porque a "coligação ofereceu uma solidez de trabalho que mais nenhuma outra força política fez", disse o candidato à agência Lusa.

No seu entender, a Câmara de Lobos, um concelho com "uma economia do mar à serra, interessa não um crescimento assimétrico, mas sólido do município, porque tem muitas boas características e produção, sendo preciso fazer ainda mais".

O cabeça de lista considera que os responsáveis do município - governado por uma maioria do PSD, liderada por Pedro Coelho, que ocupa cinco dos sete lugares da vereação - "só se preocupa com os grandes investimentos e o setor do turismo".

"Ou seja, há uma monocultura do turismo como se fosse resolver os problemas todos", vincou.

Marco Fernandes argumentou ser necessário "ter em conta as questões ambientais e climáticas, que se alteraram muito nas últimas décadas, como as chuvas, incêndios, e afetaram muito a situação dos produtores agrícolas".

O candidato considerou que "o setor primário, a agriculta e indústria de transformação, praticamente foi esquecido" e que os apoios prometidos aos agricultores "chegam mal ou nem chegam", o que afeta a "micro economia destas famílias, que não têm possibilidade de contratar seguros para colheitas e ficam cada vez mais impossibilitados de trabalhar e de escoar os seus produtos".

Também sustentou ser necessário uma aposta na formação profissional, mencionando que "a autarquia ajuda os melhores alunos todos os anos com atribuição de bolsas, mas nem se preocupa em dar este tipo de formação adequada dentro das áreas produtivas do concelho", o que constituiu "uma lacuna que mantém muitos jovens fora do mercado de trabalho".

Outro dos problemas que identifica é o provocado pelo "período de paragem biológica da pesca do peixe-espada preto, o período de desova - de outubro a janeiro", altura em que os pescadores não vão para o mar e ficam "impossibilitados de ter rendimento".

"Se não há trabalho, a formação profissional não é a mais adequada, é mais pela vertente do turismo, existem as pandemias, os contratos de trabalho precários, os problemas sociais vão aumentar exponencialmente" no concelho, realçou.

No seu entender, a solução passa por "pegar nas forças produtivas da terra, formar os jovens para que haja trabalho para toda a gente, na indústria de transformação que também vai beneficiar o turismo, vai existir produto de boa qualidade", defendendo a importância do concelho ter "produto de origem certificada".

Para este candidato, um bom resultado eleitoral seria "aumentar a força da coligação" e "eleger mais representantes para estar ao lado de quem mais necessita".

Com cerca de 52 quilómetros de superfície, Câmara de Lobos é o segundo mais populoso da Madeira, com aproximadamente 40 mil habitantes, dos quais 45% são jovens com menos de 25 anos.

O PSD tem governado este município contíguo a oeste do Funchal, na costa sul da ilha da Madeira, sempre com maioria. O atual executivo municipal é composto por sete elementos, dos quais cinco são sociais-democratas, fruto dos 62,99% (9.931 votos) obtidos as últimas eleições autárquicas.

O PS foi o segundo partido mais votado em 2017, conseguiu eleger um vereador, e o CDS também tem um representante.

Para as eleições autárquicas deste ano -- a data ainda não foi anunciada, mas por lei têm de realizar-se em setembro ou outubro -- estão também anunciadas as candidaturas de Amílcar Figueira (CDS), Pedro Coelho (PSD), Jacinto Serrão (PS), e Miguel Ganança (JPP) neste concelho.