Mais 905 vacinas contra a COVID-19 administradas hoje

Depois de ontem, primeiro dia da mega-operação de vacinação contra a COVID-29 no Porto Santo, terem sido administradas 978 vacinas, hoje foram vacinadas mais 905 pessoas, numa processo que terminou pelas 19 horas. Foram assim administradas no total 1.883 vacinas nesta operação, que finalizou no final desta tarde.

No final do dia, o grupo da vacinação foi prendado com flores por parte do escritor José Campinho. Este deixou ainda uma mensagem de agradecimento.

De acordo com informações recolhidas junto das autoridades regionais de Saúde, todas as vacinas transportadas da Madeira com a colaboração da Força Aérea foram aproveitadas.