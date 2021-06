Paulo Prada considera que a pandemia de covid-19 pode ser uma oportunidade para a Madeira diversificar a aposta nos mercados turísticos e evitar a dependência dos principais destinos emissores.

A Madeira não pode estar tão depende do mercado britânico e do mercado alemão e, nesse sentido, talvez a pandemia seja uma oportunidade. Chegou o momento de diversificar os mercados, como aliás já começámos a fazer com a aposta nos países do Leste da Europa.

Sobre a decisão da Alemanha de incluir a Madeira na ‘lista vermelha’, administrador do Grupo Pestana, considera que esta “nada tem de razoabilidade” e que, “certamente, não reflecte a situação sanitária na Região”.

“A Madeira devia ser tratada de forma autónoma”, insiste, aconselhando as autoridades alemães a conversar com os seus cidadãos residentes na RAM, de modo a que “os próprios possam transmitir a segurança que a Madeira lhes oferece”.

Paulo Prada junta-se, de resto, às vozes que atribuem a decisão de Angela Merkel a critérios políticos e lamenta o regresso às “decisões yoyo”, que surgem em contraciclo a situação do Reino Unido.

Julgava que este tipo de decisões ‘yoyo’, que definitivamente não são boas, estavam ultrapassadas.

Esta sexta-feira, as autoridades de saúde alemãs anunciaram a inclusão de Portugal, incluindo a Madeira, na 'lista vermelha', devido ao aumento significativo da taxa de incidência no nosso país. Esta alteração faz com que os viajantes sejam obrigados a cumprir duas semanas de quarentena, quando regressam de Portugal.

O mercado alemão representa cerca de 25% do Turismo na RAM e, a par da Inglaterra (também na ordem dos 25%) a maior ‘fatia’ do sector.