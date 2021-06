Idosa ferida em queda no Mercado dos Lavradores

Uma mulher com cerca de 80 anos ficou ferida, esta manhã, devido a uma queda no Mercado dos Lavradores, no Funchal.

A vítima terá caído nas escadas que dão acesso à zona da peixaria, sofrendo um corte no couro cabeludo. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados, cerca das 10h50, tendo enviado uma ambulância para o local.

A senhora foi imobilizada e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.