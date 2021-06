Brasil detém dois passageiros com 13 quilos de cocaína destinada à Guiné-Conacri

A Polícia Federal (PF) brasileira deteve na terça-feira dois passageiros que tentavam transportar nas bagagens cerca de 13 quilogramas de cocaína para a cidade de Conacri, na Guiné, informaram fontes policiais.

A detenção ocorreu na madrugada de terça-feira, no Aeroporto Internacional de São Paulo, numa fiscalização de rotina junto aos balcões de 'check-in' de um voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia.

"Polícias federais (...) observavam duas pessoas que estavam na fila e, em razão do nervosismo delas, realizaram uma breve entrevista e as conduziram para a sede policial, juntamente com testemunhas, para que tivesses as bagagens revistadas e passassem por busca pessoal", informou a PF em comunicado.

Na sequência, os peritos federais afirmaram ter encontrado dentro da mala de um homem nacional da Guiné-Conacri uma mochila com pacotes com cocaína, cujo volume somou seis quilogramas.

Já na bagagem de uma cidadã também da Guiné-Conacri, possuidora de Registo Nacional de Estrangeiros (RNE) atribuído pelo Brasil e que, segundo a PF, já havia sido presa em 2009 por tráfico de drogas, os peritos encontraram peças de roupas engomadas com cocaína, cujo peso totalizou quase sete quilogramas.

De acordo com a corporação, o destino final da droga apreendida era a cidade de Conacri, na Guiné.

Os detidos serão agora apresentados à Justiça Federal, onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.