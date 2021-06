Europeu de Natação na Madeira gerou 9.8 milhões de euros de retorno financeiro nos media

Organização do World Para Swimming European Open Championships, realizado no Funchal, no passado mês de Maio, rendeu 545 notícias (470 on-line, 38 epaper, 29 TV e 8 rádio) de acordo com a monitorização do evento, revelou hoje o presidente da Press Power, Francisco Freitas, durante a apresentação do WPS World Championships Madeira 2022.

O mesmo estudo dá conta de 261 notícias a nível internacional, 146 de âmbito nacional e 137 nos media regional.

A estatística revela ainda um elevado índice de notoriedade do evento (índice favorable 4,2, sendo 4,1 a nível internacional e 4,3 a nível nacional).

Já o impacto financeiro de retorno mediático terá gerado mais de 9.8 milhões de euros nos media, cabendo a 'fatia de leão' ao impacto internacional (9,1 milhões).