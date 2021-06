Portugueses podem monopolizar pódio dos Europeus no número de jogos

O pódio dos futebolistas com mais jogos disputados em fases finais do Europeu pode, a partir de domingo, ter apenas portugueses, bastando para isso que Pepe e João Moutinho defrontem a Bélgica.

Caso sejam ambos utilizados no embate dos oitavos de final do Euro2020, ficarão isolados no segundo lugar do 'ranking', com 19 encontros, apenas atrás do líder destacado Cristiano Ronaldo, que vai para o 25.º.

Com o jogo 19, o central do FC Porto, de 38 anos, e o médio do Wolverhampton, de 34, deixam para trás o já retirado alemão Bastian Schweinsteiger, com qual compartem, por agora, o terceiro lugar da tabela.

Pepe e João Moutinho foram utilizados nos três encontros de Portugal no Grupo F, com Hungria (3-0), Alemanha (2-4) e França (2-2), o defesa sempre como titular e o ex-jogador de Sporting e FC Porto como suplente utilizado nos dois primeiros jogos e a partir do 'onze' no terceiro.

Por seu lado, Cristiano Ronaldo foi titular nos três jogos e marcou em todos, duas vezes aos húngaros, uma aos alemães e mais duas aos franceses, para liderar isolado a tabela dos marcadores, dois golos à frente da concorrência.

O central do FC Porto e o médio do Wolverthampton -- que, ao contrário de Ronaldo, não estiveram no Euro2004, realizado em Portugal - estrearam-se no Euro 2008 e, desde então, só falharam, cada qual, um encontro de Portugal.

Pepe não defrontou o País de Gales (2-0) nas meias-finais do Euro2016, devido a castigo, enquanto Moutinho foi suplente no embate dos 'oitavos' da mesma competição, face à Croácia (1-0, após prolongamento).

Quanto ao 'omnipresente' Cristiano Ronaldo, começou em 2004 e, desde aí, só faltou a um mísero embate da formação das 'quinas', face à Suíça (0-2), no terceiro jogo da fase de grupos do Euro2008, com Portugal já nos 'quartos'.

Ronaldo, único jogador da história que disputou jogos em cinco fases finais e líder isolado da lista dos marcadores, com 14 tentos, disputou seis jogos em 2004, três em 2008, cinco em 2012, sete em 2016 e, para já, três em 2020.