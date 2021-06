Registo de Navios da Madeira faz bandeira portuguesa melhorar posição

A bandeira portuguesa subiu mais duas posições no Port State Control, que reflecte a qualidade dos navios e das tripulações, ao nível da segurança, ambiente e condições de vida dos tripulantes. Essa melhoria é um reflexo do que está a acontecer com os navios inscritos do Registo Internacional de Navios da Madeira (RIN-MAR), que é responsável pela quase totalidade de navios de bandeira portuguesa.

De acordo com uma nota de imprensa do Governo português, através da respectiva assessoria, “a Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), enquanto Administração Marítima Nacional, congratula-se por este resultado e agradece o esforço de todas as partes envolvidas, desde logo, os próprios Inspetores de Bandeira da DGRM, a Comissão Técnica do RIN-MAR, as Organizações Reconhecidas com protocolo assinado com Portugal e os próprios Armadores”.

“Portugal consta na White List do MoU de Paris, que contempla as bandeiras de melhor performance, tendo em 2020 subido para a 24ª posição, seguindo, desta forma, a rota de crescimento dos últimos anos, ou seja, 26.º, 27.º e 30.º classificado, nos rankings dos anos 2019, 2018 e 2017, respectivamente.”

A mesma entidade revela, ianda, que “a avaliação baseia-se no número total de inspeções e de detenções, nos últimos três anos, considerando as bandeiras com pelo menos 30 inspeções anuais. No caso português, contabilizaram-se 1.152 inspeções e 30 detenções realizadas por inspetores de PSC em portos estrangeiros aos navios de Bandeira Portuguesa”.

O RIN-MAR integra o centro Internacional de Negócios da Madeira.