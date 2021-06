Bélgica e Finlândia vencem em dia marcado pelo colapso de Eriksen

A Bélgica estreou-se hoje no Euro2020 de futebol com uma vitória expressiva sobre a Rússia (3-0), no Grupo B, num dia histórico para a Finlândia, mas manchado pelo colapso do dinamarquês Christian Eriksen, que lançou o pânico em Copenhaga.

Na sua estreia absoluta em fase finais de Europeus, a Finlândia começou logo com um triunfo por 1-0 sobre a Dinamarca, que ficou muito debilitada após o grande susto vivido com Eriksen.

No primeiro jogo de sempre de um Campeonato da Europa em Baku, no Azerbaijão, País de Gales e Suíça fecharam a primeira jornada do Grupo A com um empate (1-1).

No Estádio Parken, na capital dinamarquesa, Pohjanpalo, aos 60 minutos, fez o golo da vitória da selecção finlandesa, mas o encontro será recordado pelo colapso de Christian Eriksen, perto do intervalo, junto à linha lateral, com o médio a ser reanimado pelas equipas médicas, num processo que durou mais de 10 minutos.

O encontro esteve suspenso cerca de uma hora e meia e foi reatado após os jogadores da Dinamarca terem a confirmação que o médio do Inter Milão estava estável no hospital e fazer exames.

Depois da Finlândia marcar, a equipa dinamarquesa podia ter empatado o encontro aos 74 minutos, mas Pierre-Emile Hojbjerg acabou por permitir a defesa do guarda-redes rival, num tipo de lance que costuma normalmente ser apontado por Eriksen.

A Finlândia passou a somar três pontos e lidera do Grupo B em igualdade com a Bélgica, que convenceu na sua estreia.

Em São Petersburgo, Romelu Lukaku (10 e 88 minutos), com dedicatória especial para Eriksen, seu colega de equipa no Inter, e Thomas Meunier (34) marcaram os golos do triunfo dos 'diabos vermelhos'.

No primeiro jogo do dia, a Suíça ainda esteve a vencer o País de Gales, com um golo de Breel Embolo, aos 49 minutos, mas os 'dragões vermelhos' fugiram à derrota graças a um remate certeiro de Kieffer Moore, aos 74.

A Itália, que venceu na sexta-feira a Turquia por 3-0, no encontro inaugural da prova, lidera o Grupo A com três pontos, sendo seguida por Suíça e País de Gales, com um, e pela Turquia, sem pontos.