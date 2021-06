Mayra Santos desce o Rio Zêzere e faz história de novo

Mayra Santos, abrasileira há 17 anos radicada na Madeira, alcançou novo feito ao ser a primeira mulher a fazer a travessia do Rio Zêzere.

A atleta percorreu 45 quilómetros em 15h09m02s, um desafio que encarou como “diferente” do que está habituada, de acordo com o que disse à agência Lusa no último domingo.

"Nadar num rio é um desafio diferente, porque eu estou habituada a água salgada e nunca tinha feito um desafio de águas abertas em água doce”, declarou a atleta brasileira, que vive na Madeira há quase duas décadas..

A 6 de Novembro Mayra Santos bateu dois recordes mundiais de natação estática - feminino (24:00 horas), e masculino (30:00 horas) – e agora volta a fazer história, tornando-se na primeira mulher a descer o Rio Zêzere.

A prova começou às 06 horas de ontem, em Foz de Alge, sem paragens, e terminou ao final do dia, na Praia Fluvial da Aldeia do Mato.