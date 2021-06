Grandes eventos na Madeira são “o reconhecimento da competência que está instalada”

O retorno “extremamente significativo” que revela o estudo/relatório dos impactos referentes ao evento World Para Swimming European Open Championships, realizado em Maio, no Funchal, “vem provar aquilo que empiricamente alguns de nós já sabiam”, assegurou o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, no encerramento da conferência de imprensa que serviu também de apresentação do World Para Swimming Championships Madeira 2022, a realizar em Junho.

Depois de ouvir ‘o relatório e contas’ do Europeu, o governante não tem dúvidas de que os bons resultados alcançados também fora da piscina vêm “provar aquilo que tem sido a aposta do Governo Regional ao longo de décadas ao nível do desporto”, nomeadamente na construção de “infra-estruturas de qualidade”, assim como, “no apoio aos clubes e associações” que possibilitaram uma cultura desportiva de “qualidade extraordinária”, capaz de responder às exigências das grandes competições internacionais.

Salientou que o mesmo só foi possível realizar devido ao controlo da pandemia na Região resultante das “medidas assertivas e atempadas” do Governo Regional, convicto que o impacto desta competição só não foi maior por causa das restrições nas medidas de controlo da pandemia.

É também com “satisfação” que vê o envolvimento do Governo Regional na organização da próxima prova de dimensão mundial e em futuros eventos.

Jorge Carvalho reforçou que atribuir à Madeira a organização, em Junho do próximo ano, do World Para Swimming Championships, é também a clara demonstração da “confiança que as entidades internacionais depositam nas organizações nacionais e regionais” e o “reconhecimento da competência que está instalada na Região”, factor determinante para a realização de eventos de grande impacto não apenas desportivo, mas também económico e financeiro.