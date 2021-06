Lotaria rendeu mais um feito

Neste Euro, após os jogos de Portugal sete jornalistas do DIÁRIO dão nota 'Mais' e 'Menos' ao desempenho da selecção nacional.

No jogo da calculadora e da lotaria das grandes penalidades eis as avaliações feitas por Ricardo Duarte Freitas, Jorge Freitas Sousa, Pedro Freitas Oliveira, Victor Hugo, Nélio Gomes, Paulo Vieira Lopes e Rúben Santos.

Jorge Freitas Sousa

MAIS

Ronaldo, Patrício e Pepe

São dos mais velhos mas continuam a ser decisivos. Cristiano Ronaldo já não tem a velocidade que era a sua imagem de marca e no ‘um contra um’ já não é a mesma coisa. Hoje acho que não ganhou nenhum. Mas está sempre lá, no lugar ceto, a ajudar a defesa, a incentivar a equipa e a marcar. Dois penáltis? Sim, marcou e valeram os oitavos de final.

Pepe tem 38 anos mas não parece, continua a ser dos melhores centrais do mundo e hoje voltou a mostrar o seus créditos.

Finalmente o outro veterano, o guarda-redes Rui Patrício fez poucas defesas, mas aquelas a remate de Mbappé, a uma ‘bomba’ de Pogba e à recarga de Griezman valeram como três golos.

MENOS

Covid-19

João Cancelo faz mesmo muita falta. Deve ser dos jogadores mais importantes desta selecção, sobretudo porque é dos poucos laterais de nível mundial que são tão bons a atacar como a defender. Este era o ‘seu’ Europeu e a pandemia trocou-lhe as voltas. A ele e à selecção que tem as suas maiores debilidades nas laterais. O jovem Dalot, repescado das férias, até parece ser o mais acertado para o lugar.

Paulo Vieira Lopes

MAIS



O menino de 36 anos

É verdade que a mudança no onze inicial e a agressividade de Portugal mereceu nota máxima. Mas há que destacar, em termos positivos o ‘menino’ de 36 anos, Cristiano Ronaldo. Dois golos, é verdade de grande penalidade, mas o suficiente para igualar o melhor de todos os tempos, o iraniano Ali Daei.

MENOS



Malditas contas

Num jogo emotivo e com um resultado que acaba por ser, justo, o aspecto menos conseguido ao longo dos 90 minutos foram as contas de Portugal. Antes do jogo eramos terceiros, chegamos a ser primeiros, passamos para segundo, depois para quarto, depois segundo e finalmente terceiro. ‘Malditas contas’.

Rúben Santos

MAIS

Finalmente Renato

Finalmente. Fernando Santos mudou e bem aquele meio campo que estava lento, sem vontade, sem garra, sem discernimento para distribuir e deixar o sangue em campo. Tudo o que Renato Sanches consegue fazer. Embora não seja adepto do Renato, porque não é muito disciplinado em termos tácticos – e por isso é que não vingou no Bayern – a verdade é que merece ser o Mais deste jogo.

MENOS

Bruno, és tu?

O que é feito de ti, Bruno? Da tua qualidade? Da tua vontade? Não te reconheço nesta selecção. Depois de dois péssimos jogos a abrir o Europeu mereceste levar com banco. E hoje, quando foste chamado a entrar, ainda te deitas no chão a chorar à espera que Lahoz marque tudo o que pensas ser falta, só porque levaste com um pau? Levanta-te e joga Bruno!

Nélio Gomes

MAIS

‘Bis’ de Ronaldo

Foram ambos de penálti, é verdade, mas é precisar estar lá e concretizá-los com a mestria do costume. Foi isso que o madeirense Cristiano Ronaldo fez, assinalando dessa forma a qualificação de Portugal para os oitavos-de-final do Europeu. Ainda por cima igualando o recorde mundial de golos ao serviço da selecção nacional. A rivalizar com os golos decisivos de CR7 está a melhoria do jogo de Portugal, fruto sobretudo das alterações implementadas por Fernando Santos no meio campo.

MENOS

A ansiedade do costume

É a nossa sina, ter de sofrer até ao fim. Desta feita, foi em dois campos distintos, naquele que foi o grupo desta primeira fase do Euro com discussão mais apertada. Esperemos que seja um bom presságio, tal como foi há cinco anos, em França 2016.

Pedro Freitas Oliveira

MAIS

Exibição

A melhor exibição de Portugal, mais consistente em todos os aspectos do jogo. Demonstração de segurança e qualidade que faz a equipa sonhar com novo êxito neste Europeu. E Ronaldo? Para ele tudo é possível. Já tem praticamente todos os recordes do futebol. E é madeirense. Repito… é madeirense! Que orgulho enorme.

MENOS

Sofrimento

Sofremos um bocadinho, por alguns minutos estivemos ‘fora’ do Europeu, o que é sempre uma sensação desagradável. Mas este ‘menos’, na verdade, não apaga o mais importante: estamos nos ‘oitavos’!

Victor Hugo

MAIS

Mexidas no xadrez

. Renato fez um jogo extraordinário ‘secou’ Kanté. Moutinho é um ‘relógio’ suíço. Palhinha surpreende? Está um jogador de mão cheia, mas Rui Patrício [aquela dupla defesa aos 67’] brilhou quando mais precisávamos e, finalmente, Cristiano a marcar foram as figuras que nos fazem alimentar o ‘fado’.

. Deixem-me que confidencie que, cá em casa, o meu filho 'apostou’ comigo que Benzema marcava e que Portugal passaria em 3.º lugar, e depois de ver aquele voo de São Patrício prognosticou que a defesa dará moral para levar-nos aos quartos-final. Rodrigo, o pai pagará com gosto a nossa aposta, mas não abuses muito.

. Agora vamos jogar com a Bélgica que é só a selecção n.º 1 do raking da FIFA. Vai ser a terceira grande equipa, curiosamente ao contrário do que sucedeu em 2016. É um padrão diferente que não estávamos habituados.

MENOS

Teimosia do Fernando

. Fernando Santos lê o jogo à sua maneira e reconheceu o erro casting contra a Alemanha. Neste derradeiro jogo estivemos em 1º, em 2.º e ficamos onde começamos, no entanto fico, ficamos, com a sensação amarga que este 3.º lugar deve-se ao facto de termos um engenheiro teimoso e demasiado conservador quando estava aos olhos de todos que em Munique aquele 11 escalonado não era o da maioria dos portugueses.

. Hoje a ansiedade voltou amarrar Diogo Jota. Bernardo continua irreconhecível. Acordem!

Ricardo Duarte Freitas

MAIS

Rei Ronaldo, Renato motriz e São Patrício

Foi de penalti mas foi justo. Cristiano Ronaldo marcou os 2 golos que deram o empate à selecção nacional e é já o artilheiro líder isolado do Euro2020, igualando a marca histórica do iraniano Ali Daei: 109 golos por selecções em competições internacionais de futebol. Que mais se pode exigir ao nosso veterano de 36 anos? E Renato Sanches? Fez jus à chamada de Fernando Santos e foi a força motriz do meio campo. Na baliza, São Patrício ouviu as nossas preces. E assim, todos nós acreditamos. Se conseguimos travar os campeões do mundo... Até onde podemos chegar?

MENOS

Os batoteiros

Pouco há a mencionar sobre os elos fracos num jogo intenso, equilibrado e disputado. Contudo, saltou à vista Mbappé, jogador talentoso e veloz que se perdeu em teatros e simulações que não dignificam o espectáculo do futebol.