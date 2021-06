Veja como se festejaram os dois golos de Ronaldo na Praça CR7

Centenas de adeptos acompanharam a partida entre Portugal e França desde as esplanadas de restaurantes e cafés do Funchal, mais concretamente na Praça CR7, junto ao hotel do madeirense.

Os estabelecimentos de restauração estiveram bem compostos para o jogo decisivo da Selecção Nacional e os clientes festejaram com muita efusividade os dois tentos de Cristiano Ronaldo.

O madeirense abriu o marcador e a festa foi feita assim...

Depois, empatou o encontro...

Na chegada ao Porto do Funchal, o Lobo Marinho fez soar os habituais três apitos que fizeram vibrar os adeptos.

A selecção portuguesa de futebol qualificou-se hoje para os 'oitavos' do Euro 2020, ao empatar 2-2 com a campeã mundial França, em encontro da 3.ª jornada do Grupo F, na Puskás Arena, em Budapeste.

Cristiano Ronaldo marcou os dois golos lusos, aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, igualando os 109 do recordista mundial, o iraniano Ali Daei.