Ceia de São João é aposta para a noite desta quarta-feira, 23 de Junho

Em dia decisivo para a Selecção Nacional, vários restaurantes do centro do Funchal mantêm viva a tradição da ceia de São João.

Os comerciantes apostam em pratos típicos como o atum, as sardinhas, as maçarocas e o feijão, para acompanhar o jogo que decide o futuro de Portugal no Euro 2020.

No Raiz quadrada, o ambiente remete para um “mini arraial” descreve o responsável pelo estabelecimento, José Martins.

“A procura na reserva de mesas foi bastante grande”, avança, acrescentando que o jogo da Selecção Nacional vem encher a casa com clientes de todas as faixas etárias, “vai ser uma mistura engraçada de ver”, remata.

A oferta no estabelecimento próximo ao ‘Liceu’ Jaime Moniz passa por dentinhos diferenciados como patês, tostas e favas, a pratos típicos de São João como sardinhas assadas, atum Salpresado, maçarocas assadas e entrecosto. O empresário destaca que quem por ali passar “sai com a barriga cheia”.

Também no BeerHause a oferta para esta véspera de São João passa pelo atum Salpresado, conforme já havia noticiado o DIÁRIO.

No Joker Café-Pub, o responsável Phillipe Gaillard, também chef do Le Bistrot Jacarandá, conta que a aposta foi para os petiscos que acompanham as bebidas.

No Pub, os adeptos podem desfrutar do jogo Portugal-França e de boas bebidas, acompanhadas de petiscos, estes por conta da casa.