Direcção Regional de Desporto assinala o Dia Olímpico

A Direcção Regional de Desporto (DRD) assinala o Dia Olímpico, destacando uma vez mais, a presença da comitiva da Região Autónoma da Madeira (RAM) nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021.

Tratando-se do evento desportivo internacional com maior relevância, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, contribuem para a promoção da Madeira, enquanto destino turístico de eleição, junto de nichos de mercado muito próprios. Acresce também, o facto desta presença constituir um efeito multiplicador e promotor do desporto junto dos jovens.

Neste dia 23 de junho, em que se comemora a nível internacional o Dia Olímpico, a DRD expressa o justo reconhecimento pelo trabalho realizado por todos os agentes desportivos que trabalham nos clubes e associações, na elevação da qualidade do Desporto na RAM.

Por fim, resta felicitar toda a comitiva de Portugal e expressar o desejo de felicidades a todos nesta participação, dignificando Portugal com os melhores resultados possíveis e o Fair-Play que sempre caraterizou as nossas presenças.

A comitiva da RAM nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021

Andebol - Duarte Santos - Tem 40 anos. É árbitro do quadro da Federação de Andebol de Portugal, da Federação Internacional de Andebol e da Federação Europeia de Andebol. Participa pela segunda vez no Torneio Olímpico da modalidade depois dos Jogos do Rio de Janeiro 2016.

Andebol - Paulo Fidalgo - Tem 45 anos. É técnico adjunto da Seleção Nacional de andebol. Atualmente é técnico principal da equipa sénior masculina do Académico Marítimo da Madeira Andebol SAD. Participa pela primeira vez no Torneio Olímpico.

Andebol - Ricardo Fonseca - Tem 39 anos. É árbitro do quadro da Federação de Andebol de Portugal, da Federação Internacional de Andebol e da Federação Europeia de Andebol. Participa pela segunda vez no Torneio Olímpico da modalidade depois dos Jogos do Rio de Janeiro 2016.

Badminton - Marco Vasconcelos - Tem 49 anos. É técnico da Seleção Brasileira de Badminton. Como atleta, esteve presente em três edições dos Jogos Olímpicos, Sidney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Como técnico esta será a sua segunda presença como responsável técnico na Confederação Brasileira de Badminton.

Ténis de Mesa - Carlos León - Tem 49 anos. É o Delegado Técnico de Ténis de Mesa, cargo da responsabilidade da Federação Internacional de Ténis de Mesa. Esta será a segunda participação em Jogos Olímpicos, depois de coordenar o torneio desta modalidade nos Jogos do Rio de Janeiro 2016.

Ténis de Mesa - Fu Yu - Tem 42 anos. É atleta da Seleção Nacional de Ténis de Mesa. Joga atualmente na Polónia ao serviço do Enea Siarka Tarnobrzeg. Esta será a segunda participação nos Jogos Olímpicos depois de ter estado no Jogos do Rio de Janeiro 2016.

Ténis de Mesa - Marcos Freitas - Tem 33 anos. É atleta da Seleção Nacional de Ténis de Mesa. Joga atualmente na Rússia ao serviço do Fakel Gazprom. Esta será a sua quarta participação nos Jogos Olímpicos, depois dos Jogos de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Voleibol - José Casanova – Tem 64 anos. É o Presidente do Sub-Comité de Arbitragem da Federação Internacional de Voleibol na modalidade de Voleibol de Praia. Esta será a sua sexta participação nos Jogos Olímpicos depois dos Jogos de Sidney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Oficial da Missão Portuguesa - Rita Fernandes – Tem 38 anos. Exerce o cargo de fisioterapeuta da Missão Portuguesa aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Esta será a sua terceira participação nos Jogos Olímpicos, depois dos Jogos de Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.

Oficial da Missão Portuguesa - João Rodrigues - Tem 49 anos. É o presidente da Comissão de Atletas Olímpicos do Comité Olímpico de Portugal. Como atleta, esteve presente em sete edições dos Jogos Olímpicos na modalidade de Prancha à Vela, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.