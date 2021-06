No final do jogo que terminou com a vitória de Portugal por 3-0, diante da Hungria, em declarações à 'flash interview' da SIC, o treinador Fernando Santos salientou que foi "um resultado justo" perante o que a equipa lusa fez.

"Esperava uma equipa da Hungria um pouco diferente, meteu-se muito atrás, também obrigada por Portugal, que empurrou. Se tivéssemos o golo antes, teriam de se desmanchar.

Na segunda parte voltámos a entrar bem, depois veio alguma ansiedade, mas recompusemo-nos. Voltámos a circular bem e a dar profundidade. Fizemos o primeiro golo e depois abriram espaços, a equipa continuou com a dinâmica de querer fazer golo. Foi um resultado justo para o que fizemos.

(Sobre as substituições) Nem sempre sai como queremos. O que pretendi foi colocar o Ronaldo mais aberto, para libertar mais o Raphael, estava a ficar muito preso. NO lado direito estávamos bem. Colocar dois jogadores no meio que podiam andar para a frente. O Renato é possante com bola, o Rafa abriu o jogo.

É uma vitória, mas não passam de três pontos. Temos dois jogos muito importantes, isto é uma prova de regularidade nesta fase. Depois, é o que é".