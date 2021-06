Chefe do Estado-Maior da Armada Portuguesa visitou exposição no Hospital Dr. Nélio Mendonça

O Chefe do Estado-Maior da Armada Portuguesa, o Almirante António Mendes Calado, visitou hoje (dia 10 de Junho) a exposição patente no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no âmbito do projecto 'Marinheiros da Esperança', que integra crianças e jovens internados em serviços de Pediatria do Serviço Nacional de Saúde. Na ocasião, foi acompanhado pelo secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos.

Este é um projecto que "apaixonou a marinha", declarou Mendes Calado, acrescentando que esta iniciativa pode "proporcionar às crianças momentos de libertação nas suas doenças".

A Marinha “sempre que pode faz esta visita aos hospitais" para "trazer um bocadinho da quebra da rotina da doença através da presença do Almirante do Estado Maior da Armada, tentando levar um bocadinho de alívio”, reforçou.

O Chefe do Estado-Maior da Armada Portuguesa revelou ainda que o projecto 'Marinheiros da Esperança' - iniciado em 2017, a propósito das comemorações dos 700 anos da Marinha Portuguesa, e que envolveu a Armada Espanhola e Italiana - deverá prolongar-se até à visita do Papa aquando da Cimeira da Juventude.

O culminar desta actividade resultou na publicação de dois livros que ilustram a História da Marinha, o livro 'Marinheiros da Esperança' e o livro 'Marinheiros da Esperança, na rota de Magalhães e Elcano', com desenhos realizados por crianças e jovens internados em hospitais pediátricos, na qual o serviço de Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça também participou.

Pedro Ramos realçou que os "Marinheiros da Esperança são as crianças" e o livro feito com desenhos dessas mesmas crianças quando estão internadas, é "um sinal de esperança de que tudo pode voltar ao normal".

O capítulo desenhado no SESARAM retrata a Viagem de circum-navegação, aquando da passagem por Timor, em que o principal cronista da expedição, António Pigafetta, um nobre italiano, foi a terra negociar a aquisição de al​imentos.

A 'volta ao mundo' dos desenhos dos Serviços de Pediatria começou em Janeiro e terminou em Dezembro de 2019, tendo sido posteriormente editado um livro pela Marinha Portuguesa, em três idiomas diferentes, com os desenhos realizados durante 2019.