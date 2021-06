Açores com 27 novos casos de infecção nas últimas 24 horas

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 27 novos casos de covid-19, 26 em São Miguel e um na Terceira, resultantes de 1.016 análises realizadas nos laboratórios de referência da Região, informa hoje a Autoridade de Saúde.

No comunicado diário, a Autoridade de Saúde açoriana explica que, entre os 26 novos casos de infecção registados na ilha de São Miguel, um diz respeito a "um viajante, residente na freguesia de São Pedro, concelho de Ponta Delgada, com resultado positivo à chegada, proveniente de viagem ao exterior do arquipélago", ao passo que os restantes 25 são referentes a transmissão comunitária".

O concelho da Ribeira Grande, também na ilha de São Miguel, é hoje o que regista maior número de novos casos de infecção, com 11 novos doentes (seis em Rabo de Peixe, dois na Matriz, um na Lomba da Maia, um na Ribeirinha e um na Conceição).

No município da Lagoa, ilha de São Miguel, há 10 novos casos (seis em Água de Pau, e um em cada uma das freguesias de Cabouco, Rosário, Santa Cruz e Ribeira Chã) e em Ponta Delgada há cinco novos casos (dois nos Arrifes, dois em São Pedro, e um em Santa Clara).

Na ilha Terceira, há um caso positivo na freguesia do Cabo da Praia, concelho da Praia da Vitória, relativo "a um viajante, não residente, com resultado positivo à entrada no porto da Praia da Vitória".

Nas últimas 24 horas "não foram registadas recuperações", segundo a Autoridade de Saúde dos Açores.

Hoje estão internados nove doentes (mais um do que no domingo), oito no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e um no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira.

Não há doentes internados em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) nos Açores.

O arquipélago conta presentemente com 347 casos positivos activos, sendo 323 em São Miguel, 13 na Terceira, nove no Faial, um em Santa Maria e um em São Jorge.

Estão activas na ilha do Faial duas cadeias de transmissão local primária, uma na freguesia da Praia do Norte e outra em Castelo Branco, concelho da Horta.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 6.122 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.607 pessoas e falecido 33.

Quanto ao Plano Regional de Vacinação, a Autoridade de Saúde dos Açores informa hoje que, desde 31 de Dezembro de 2020 e até 17 de Junho, foram administradas nos Açores um total de "187.119 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 109.258 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 77.861 pessoas com ambas as doses".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.862.364 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,1 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.