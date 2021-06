Carlos Teles protesta contra fecho do balcão do Santander da Ponta do Pargo

“Achamos que esta é uma altura errada para encerrar o balcão da Ponta do Pargo”. Quem o diz é o presidente da Câmara Municipal da Calheta que a exemplo da sua homóloga da Ponta do Sol também protesta pela decisão do Santander ter decidido fechar o balcão da freguesia da Ponta do Pargo.

As declarações foram proferidas à margem da reunião da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios, curiosamente minutos antes a presidente do concelho ponta-solense mostrava a sua indignação por idêntica iniciativa da instituição de crédito.

Carlos Teles fala em imensos transtornos, em particular aos cidadãos mais idosos, não concordando com esta política de reestruturação da entidade, lembrando o progresso que a localidade está a ter.