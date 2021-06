Inglaterra e Escócia defrontam-se em Wembley

Inglaterra e Escócia defrontam-se hoje em Londres, naquele que é um dos jogos mais aguardados da fase de grupos do Euro2020 de futebol, enquanto República Checa e Eslováquia tentam os oitavos de final.

O Estádio de Wembley, às 20:00, vai ser palco de uma das mais antigas rivalidades do mundo, com a seleção inglesa, que nunca venceu um Europeu, a poder carimbar a passagem à próxima fase, frente a uma equipa escocesa obrigada a vencer, depois do desaire sofrido na estreia perante a República Checa (2-0).

Os dois primeiros lugares do Grupo D, que dão apuramento direto para os 'oitavos', podem mesmo ficar já hoje fechados, em caso de triunfo da Inglaterra e da República Checa, embora os checos tenham um adversário de peso na Croácia, em Glasgow.

Num encontro que início agendado para as 17:00, a seleção croata, vice-campeã mundial, vai tentar 'apagar' a derrota na primeira jornada com a Inglaterra (1-0) e reentrar na luta pelos oitavos de final, mas para isso tem que bater a República Checa e 'anular' o avançado Schick, que esteve em grande forma na primeira ronda, com dois golos, um deles um 'golaço' do meio-campo.

A segunda ronda do Grupo D arranca com Inglaterra e República Checa a somarem três pontos, com Croácia e Escócia ainda a zero.

No primeiro jogo do dia, às 14:00 (horas da Lisboa), em São Petersburgo, na Rússia, a Eslováquia poderá alcançar os 'oitavos', que garante em caso de vitória, enquanto a Suécia procura o primeiro triunfo, depois de um empate positivo (0-0) com a Espanha, na estreia.

No Grupo E, a Eslováquia tem três pontos, seguido de Suécia e Espanha, com um, e da Polónia, de Paulo Sousa, com zero.