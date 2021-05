Sporting e GD Estreito vencem qualificação para Nacionais de clubes

O Sporting, em masculinos, e o Grupo Desportivo Estreito, em femininos, venceram hoje a fase de apuramento para os Nacionais de clubes de atletismo, que se disputou em seis pistas diferentes.

Faro, Guimarães, Ponta Delgada, Ribeiro Brava, Torres Vedras e Vagos receberam as provas de apuramento, com o Sporting a vencer em masculinos, juntando-se ao Benfica, que, por ser campeão, já tinha entrada direta.

Casa do Benfica de Faro, Sporting de Braga, Juventude Vidigalense, AC Póvoa de Varzim, GD Estreito e Maia AC são os restantes clubes apurados para a I divisão masculina.

No sector feminino, com o campeão Sporting já apurado, a formação madeirense do GD Estreito foi a equipa mais forte na qualificação.

A,. Jardim da Serra, Sporting de Braga, Juventude Vidigalense, Benfica, GA Fátima e ADR Água de Pena também vão disputar o primeiro escalão.