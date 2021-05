Daniel Rodrigues é vice-campeão universitário norte-americano

O madeirense Daniel Rodrigues acaba de se sagrar vice-campeão universitário norte-americano.

O tenista, que compete pela Universidade da Carolina do Sul, perdeu na final de singulares, diante do norte-americano Sam Riffice, por 6-3/ 1-6 / 4-6.

Daniel Rodrigues percorreu um caminho brilhante no campeonato, denominado NCAA Singles Championships, tendo vencido adversários de grande nível, como o jogador da Universidade do Illinois Aleksandar Kovacevic, actual número 408 do ranking ATP, pelos parciais de 6/1-6/3.

Nas meias-finais, disputadas na quinta-feira, o madeirense liderava por 7-6 e 3-1 quando o adversário, Adrian Boitan, teve de desistir devido a lesão.

Rodrigues foi o segundo jogador português a chegar à grande final de singulares do Campeonato Nacional do prestigiado circuito universitário norte-americano, depois de Nuno Borges em 2019 ter sido derrotado pelo britânico Paul Juub.