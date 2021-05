PS diz que pequenos empresários do turismo devem aceder às verbas do Plano de Recuperação

O Partido Socialista-Madeira defendeu, hoje, que as verbas que a Região irá receber ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) cheguem também aos pequenos empresários do setor do turismo, de modo que possam manter e requalificar as suas empresas.

A reivindicação foi feita pelo presidente do partido, aquando de uma visita ao ‘Madeira Bright Star Hotel’, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados’, que esta semana é subordinado à temática do Turismo.

Num dia dedicado às unidades de alojamento local, que muitas vezes são descontinuadas, apesar de terem a mesma gestão, Paulo Cafôfo frisou que a única coisa que as mesmas querem é “sobreviver”. O líder socialista deu conta das dificuldades por que passam as unidades de pequena dimensão, as quais tiveram enormes prejuízos devido à falta de receita durante o tempo em que estiveram encerradas e têm condicionantes para recorrerem à banca.

O dirigente socialista apontou que, contrariamente à “euforia” que se vê por parte do Governo Regional, a ocupação continua a ser baixa, comparativamente à verificada antes da pandemia, o que não indica que venha a se verificar a recuperação desejada num curto espaço de tempo. Como agravante, Paulo Cafôfo referiu que muitos dos apoios que foram dados a estes empresários não foram a fundo perdido.

Nesta ordem de ideias, advertiu que “é preciso o Governo Regional não perder a noção nem o foco”, considerando que as verbas do PRR também deverão servir para apoiar “estes empresários de menor dimensão, que têm dificuldade em aceder ao crédito em condições mais vantajosas e que, neste momento, além de aguentarem os seus empreendimentos, têm vontade de investir, requalificando os seus projetos”.

De acordo com Paulo Cafôfo, se quisermos manter o emprego, que as portas das empresas continuem abertas e que estas sejam reestruturadas e requalificadas, é preciso que o Governo Regional tenha a capacidade de fazer chegar a quem mais precisa as verbas da ‘bazuca’ a que a Região também terá direito. “É preciso que estes apoios possam chegar aos empresários para podermos ultrapassar este momento difícil que estamos a viver”, concluiu.