Governo está a negociar com privados recuperação de listas de espera

A novidade foi avançada por Miguel Albuquerque e explicada por Rafaela Fernandes. O governo regional, através do SESARAM, está a negociar com os grupos privados de saúde, a operar no mercado regional, a prestação de serviços para recuperação de listas de espera.

A administração do SESARAM diz que é para recuperar os actos adiados devido à Covid19.

Vão ser feitos contratos de 36 meses, mas ainda não são revelados valores.

Estão em causa consultas de especialidade, exames complementares de diagnóstico e cirurgias.