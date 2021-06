Já chegaram as 5.500 vacinas da Janssen

Chegaram esta tarde 5.500 vacinas da farmacêutica Janssen à Região Autónoma da Madeira. Isso mesmo tinha sido adiantado, pela manhã, pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil. As vacinas vêm reforçar o processo de vacinação em curso.

De acordo com Martinha Garcia, diretora do Núcleo Farmacêutico do SESARAM, as vacinas chegaram em "boas condições" e permitem dar continuidade ao Plano Regional de Vacinação. As vacinas ficam armazenadas no Serviço de Farmácia do SESARAM.