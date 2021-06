Eleições do CD Nacional continuam concorridas e animadas

A menos de meia hora do fecho das urnas continuam a chegar sócios do CD Nacional para votar, enquanto dezenas - incluindo candidatos das duas listas - aguardam no exterior, na (demasiado) pequena esplanada do bar defronte da sede do Clube.

Às 19h30 já haviam votado 586 sócios dos 923 de pleno direito.

No exterior o concorrido bar/esplanada está cheio de nacionalistas, muitos dos quais afectos às duas listas, onde também marcam presença Rui Alves, candidato da lista A, e Daniel Meneses, que encabeça a lista B.