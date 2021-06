Conmebol confirma 13 casos de covid-19 na Venezuela

A Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) confirmou este sábado, em comunicado, a existência de 13 elementos contaminados com o novo coronavírus na comitiva da Venezuela, treinada pelo português José Peseiro e que vai participar na Copa América.

De acordo com o organismo, estes elementos, entre jogadores e outras pessoas ligadas à seleção, estão isolados, com a restante comitiva a submeter-se a testes diários, seguindo aptos para participar na competição.

As autoridades de saúde já tinham revelado a existencia de 12 casos na seleção 'vinotinto'.

Nahuel Ferraresi (Moreirense), Mikel Villanueva (Santa Clara) e Jhon Murillo (Tondela) são os futebolistas internacionais venezuelanos que jogam em Portugal escolhidos por José Peseiro para competirem na Copa América.

O surgimento de vários casos positivos na Venezuela, na véspera do jogo com o Brasil, o novo país sede da competição após as desistências da Colômbia e da Argentina, face ao elevado número de casos de covid-19, é o mais recente 'golpe' na organização.