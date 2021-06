José Manuel Rodrigues agradece ao Papa "tudo o que a Igreja Católica tem feito pelo povo da Madeira"

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira agradeceu ao “Papa Francisco tudo o que a Igreja Católica tem feito pelo povo da Madeira e do Porto Santo”.

O gesto de gratidão foi manifestado na audiência concedida pelo núncio apostólico em Portugal, D. Ivo Scapolo, ao presidente do parlamento madeirense, que decorreu esta sexta-feira, dia 11 de Junho., no paço Episcopal, no Funchal.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues apontou a “saúde, a educação e o combate às desigualdades sociais” como as áreas onde a igreja católica "teve e tem tido um papel preponderante no apoio ao desenvolvimento social, na Região".

“Acho que é dever do povo da Madeira e do Porto Santo, independentemente do Estado e da Região serem laicos, reconhecer com gratidão a Igreja Católica pelo que tem feito pelas nossas gentes”, vincou.

Ivo Scapolo manifestou-se, também, grato pela “fidelidade do povo da Madeira e do Porto Santo aos valores da igreja e do cristianismo”, revelou o Presidente do principal órgão de governo próprio da Região em nota de imprensa.

O projecto da Diocese do Funchal para a criação de uma casa de recolhimento das pessoas em situação de sem abrigo e do projecto para o reforço do apoio à saúde mental foram outros dos temas abordados nesta reunião.

O presidente da Assembleia e o representante diplomático da Santa Sé em Portugal falaram ainda dos projectos das paróquias e da Cáritas Diocesana do Funchal de combate à pobreza.