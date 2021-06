'Funchal, um novo rumo' pretende novo quartel para os Bombeiros Sapadores do Funchal

A candidatura 'Funchal, um novo rumo', que se candidata às eleições autárquicas pelo concelho do Funchal, abordou hoje a necessidade de se construir um novo quartel para os Bombeiros Sapadores. Américo Silva Dias, candidato por esta coligação que junto o PPM e o Aliança, esteve hoje nas actuais instalações desta corporação.

Na ocasião, frisou que actualmente os Sapadores do Funchal são compostos por 150 efectivos, mas que o espaço existente não comporta tantos elementos. "O ideal seria a construção de um novo Quartel que pudesse albergar um Batalhão de Bombeiros Sapadores, é a aspiração do Sr. Comandante desta corporação e da Cidade e com boas acessibilidades ao exterior", refere.

Américo Silva Dias aponta ainda a necessidade de dois adjuntos técnicos para auxiliarem o comandante. Adianta ter sido informado de que o concurso estaria para breve, tal como referido pelo comandante. Contudo, questiona quem chefia a corporação caso seja imperativo que o comandante se ausente.

"No que toca aos problemas do pessoal, fomos informados pelo representante do sindicato que existe uma ação a decorrer em Tribunal Administrativo de 30 Bombeiros da última recruta contra a Câmara do Funchal, para a reposição de diferenças salariais de 15% ao ano de Julho de 2019 até Março de 2020, uma vez que estes durante esse período auferiram os salários como Bombeiros Municipais, mas tendo já a especialidade de Sapadores", indica.

O candidato afirma que em causa está um valor aproximado a 30.000 euros, mas que tal é negado pela autarquia, " dizendo somente que o Sindicato que representa os trabalhadores/Bombeiros, não tem legitimidade para representar os Bombeiros Sapadores da Região Autónoma da Madeira, não se pronunciando sobre o valor em causa, que no fundo, sendo assim, reconhece a dívida aos Bombeiros".