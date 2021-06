Santa Cruz aprova 145 mil euros de apoio a associações e critica práticas pouco claras do passado

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai conceder um apoio que ascende aos 145 mil euros a 60 associações do concelho. A decisão foi tomada por unanimidade na reunião de Câmara que se realizou esta manhã.

Na ocasião, o presidente da autarquia quis frisar "a política de transparência nestes apoios que foi implementada logo a partir de 2013". "Uma política que foi amplamente criticada por quem estava habituado a viver do erário público sem regras e, não raras vezes, a fazer negócio com esse apoio", indica nota da CMSC.

"Agora, em vésperas de eleições, é ver quem sempre viveu do dinheiro público encostar-se aos que dizem querer um novo projecto para Santa Cruz, que é o caso do PSD, mas que mais não pretendem do que repor a velha ordem de apoiar os amigos e apoiar os que se habituaram a viver de dinheiros público", referiu Filipe Sousa.

Na reunião de hoje foram ainda aprovados mais 20 projetos de reabilitação de imóveis, num investimento global de cerca de 153 mil euros.

A autarquia aprovou ainda um voto de louvor aos irmãos Costa, atletas de patinagem do Santacruzense, que arrecadaram prémios internacionais em Itália, "o que enche de orgulho o concelho de Santa Cruz".