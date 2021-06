Ronaldo ansioso por reencontrar Eriksen em campo

O futebolista e capitão da selecção nacional Cristiano Ronaldo colocou uma nota de apoio ao colega de profissão, o dinamarquês Christian Eriksen, que esta tarde caiu inanimado no decorrer do primeiro jogo da sua selecção no Euro2020.

"Os nossos pensamentos e as nossas preces estão com Christian Eriksen e a sua família!", começa. "O mundo do futebol aguarda unido por boas notícias", acrescentou.

"Estou a contar por te reencontrar em breve de volta ao relvado, Chris!", desejou. "Mantém-te forte", termina Cristiano Ronaldo que está concentrado com a restante selecção nacional em Budapeste, onde na terça-feira defronta a Hungria.