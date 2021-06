‘Mini Arena’ oferece 50 lugares sentados e 4 ecrãs

A presença de Portugal na Fase Final do Campeonato da Europa, onde tenta defender o título conquistado em 2016, parece também passar ao lado, em Santa Cruz.

Tal como na generalidade dos outros concelhos, as esplanadas com ecrã funcionam como chamariz para quem tenciona acompanhar os jogos do Euro 2020, e em particular, o jogo da selecção portuguesa.

Sem grandes ‘palcos’, à partida a única esplanada de Santa Cruz transformada em ‘estádio’ é o Mini Eco Club, no Aquaparque, aberto entre as 16 e as 24 horas.

A ampla esplanada transformada em ‘Mini Arena’ com 50 lugares sentados está dotada de quatro ecrãs e de 2 máquinas de cerveja com capacidade para fornecer 200 litros por hora e a 1 euro a cerveja.