Pandemia e restrições limitam o entusiasmo em Câmara de Lobos

Fora do Funchal, Câmara de Lobos aproveitou o facto do Euro 2016 coincidir com as Festas de São Pedro para transformar a zona da baía evento numa ‘Fan Zone’. A Autarquia aproveitou o palco montado no varadouro, defronte à emblemática baía, para transmitir jogos da selecção portuguesa em grande ecrã. A transmissão dos jogos de Portugal no amplo espaço público acabou por ser uma aposta ganha em 2016, ao reunir naquela área largas centenas de adeptos em ambiente de festa por ocasião dos jogos da selecção portuguesa.

Este ano, devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia da Covid-19, que desaprova a realização de eventos susceptíveis de gerar ajuntamentos, volta não só a não haver a realização das Festas de São Pedro, como também deixa de haver a transmissão, em ecrã gigante, dos jogos do ‘atrasado’ Euro 2020.

Pelo que foi possível apurar, este ano não há em áreas abertas ao público nenhuma ‘Fan Zone’, até porque, de acordo com as novas medidas de controlo da pandemia impostas pelo Governo Regional, eventos que acolham mais de 100 pessoas é obrigatório para todos os participantes a realização de teste rápido de antigénio realizado até 48 horas antes. Acresce que o controlo desta medida é da responsabilidade da entidade organizadora, razão para a inexistência de ‘Fan Zone’ neste Europeu de Futebol.