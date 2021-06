Albuquerque prevê passagem de 40 mil pessoas este Verão no Porto Santo

Miguel Albuquerque prevê a passagem de 40 mil pessoas, até ao final do Verão, no Porto Santo.

Ao vincar que as entradas no Porto Santo serão "totalmente controladas, quer no aeroporto, quer por via marítima", Miguel Albuquerque explicou que neste momento "graças às medidas profiláticas" o Porto Santo "não tem nenhum caso local".

"A nossa ideia é controlar, através dos testes, as entradas e saídas, e monitorizar os visitantes para evitar problemas de proliferação ou criação de cadeias de transmissão no Porto Santo. É uma situação que tem algum risco, mas penso que as autoridades de saúde que têm a capacidade para fazer essa monitorização", sublinhou o chefe do executivo madeirense.

O presidente do Governo Regional explicou ainda que há um reforço da equipa da EMIR na Ilha Dourada, que tem sido "fundamental" para a salvaguarda da saúde pública.