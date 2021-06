Madeirenses devolvem mais de 10 milhões ao Fisco

Os madeirenses vão ter de devolver mais de 10 milhões de euros ao fisco. Já foram submetidas mais de 100 mil declarações de IRS na Região e há 11.600 contribuintes que vão ter de restituir dinheiro ao Estado. Por outro lado, 60 mil têm direito a reembolso. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje e que pode ler na página 8.

"Uma nova vida, mas de máscara". Na sua visita à Região, para as comemorações do 10 de Junho, o Presidente da República destacou o regresso cauteloso à normalidade em contexto de pandemia e exigiu um aproveitamento criterioso da ‘bazuca’ que não pode ser “chuva de benesses” para alguns. Carmo Caldeira, médica madeirense e presidente da comissão organizadora da cerimónia no Funchal, disse que “nada pode ficar como dantes”. Ontem assistiu-se a uma manhã escaldante, mas nem assim a multidão faltou às comemorações no Funchal. As reportagens são para ler entre as páginas 2 e 7 desta edição.

Nos 'Casos do Dia', destaque para a reparação forçada de avião da Força Aérea Portuguesa, após acidente no Aeroporto do Porto Santo. Os pormenores para ler na página 11.

Na página 10 saiba que o Governo Regional vai alargar o recolher obrigatório. As medidas serão colocadas em prática em breve.

Por fim, nesta edição conheça o suplemento dedicado ao Euro2020.

