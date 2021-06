Resgate médico de dois homens num navio de carga ao largo do Funchal

Foram resgatados, esta madrugada, dois homens que se encontravam a bordo de um navio de carga, ao largo da Madeira. As vítimas, de 49 e 44 anos, de nacionalidades russa e cingalesa, apresentavam complicações do foro respiratório.

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo da Ponta Delgada e do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, coordenou esta operação de resgate durante o final da noite de 7 de Junho e a manhã de 8 de Junho.

O alerta foi dado para a Ponta Delgada, pelas 14h54, mas dada a localização do navio de bandeira da Libéria, de nome 'Rhodos', foi decidido que o mesmo deveria divergir para o Funchal. Uma embarcação do ISN foi accionada e os tripulantes desembarcaram na marina do porto do Funchal pelas 5h45.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram os responsáveis pelo transporte das vítimas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.