Portugal prepara estreia em Budapeste

A seleção portuguesa de futebol continua a preparar a estreia na fase final do Euro2020, em Budapeste.

O guarda-redes Anthony Lopes trabalhou hoje de forma condicionada e à parte dos restantes jogadores no treino noEstádio Illovszky Rudolf.

O guardião do Lyon limitou-se a fazer trabalho específico nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, sempre acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar, sendo que, em alguns momentos, foi possível verificar que o jogador ainda sente algum desconforto na perna direita.

Na quarta-feira, Anthony Lopes falhou o particular com Israel (4-0), o derradeiro de Portugal antes da estreia no Euro2020, e também os dois últimos treinos da formação comandada por Fernando Santos, um na Cidade do Futebol, em Oeiras, e outro já em Budapeste, na sexta-feira.

Já os restantes 25 atletas chamados para o Campeonato da Europa trabalharam sem quaisquer limitações, realizando aquecimento e exercícios com bola, naquela que foi a segunda sessão da equipa nacional na Hungria, a três dias do primeiro duelo na competição.

Guedes em "perfeita forma" para "complicar vida" a Fernando Santos

O futebolista Gonçalo Guedes assegurou hoje que está em "perfeita forma" para "complicar a vida" ao selecionador, após ter testado positivo à covid-19 e, consequentemente, falhado o início da preparação de Portugal com vista à participação no Euro2020.

A situação recente que viveu, ao estar em isolamento durante 10 dias, antes de integrar os trabalhos apenas no dia 05 de junho, foi tema dominante na conferência de imprensa, realizada no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste.

"Estou em perfeita forma. Não parei, apesar de estar 10 dias em casa. Estive todos os dias a treinar, sinto-me bem e confiante em mim próprio para ajudar a equipa", começou por dizer o extremo dos espanhóis do Valência.

E acrescentou: "Não tive sintomas. A única coisa que fiz foi trabalhar de manhã e de tarde, duas vezes por dia. Não senti grande diferença. Fiz exercício para me manter e chegar nas melhores condições."

A época menos positiva no clube 'che' "não interessa, nem pesa nada", segundo Guedes, que está apenas concentrado em "ajudar a equipa das 'quinas' no presente e no futuro".

A opções para o ataque do campeão europeu em título são várias e o avançado, de 24 anos, considera que a "vida fica muito complicada" para o selecionador Fernando Santos.

"O 'mister' tem a vida muito complicada, isso é muito bom. A nós [jogadores] cabe-nos trabalhar da melhor forma e dificultar a decisão do 'mister'. Temos de estar preparados. Estou pronto para ajudar um minuto, 30 ou 90. Temos que estar preparados para ajudar a equipa e é isso que vou fazer até ao final do Europeu", apontou.

Com estreia marcada para terça-feira, em Budapeste, diante da anfitriã Hungria, a equipa das 'quinas' já analisou o primeiro oponente do grupo F e definiu a estratégia para ultrapassá-lo.

"Já analisámos a Hungria, já vimos os pontos fortes e pontos fracos. Queremos aproveitá-los e minimizar os pontos fortes. Nós sabemos que a Hungria é uma equipa difícil, disputa todas as bolas até final, não dá nada por perdido e nas bolas aéreas é muito forte. Temos de ter bola, pressionar. Se eles têm público, nós temos de ter a bola", concluiu Gonçalo Guedes.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

Bélgica e Rússia protagonizam o jogo 'grande' do segundo dia

Bélgica e Rússia estreiam-se hoje na fase final do Euro2020 de futebol, no jogo grande do segundo dia de competição, que conta também com o País de Gales-Suíça e o duelo escandinavo Dinamarca-Finlândia.

Em São Petersburgo, a Bélgica, uma das favoritas para conquistar a competição, vai dar início à sua campanha no Europeu, perante uma seleção russa que vai ter a vantagem de atuar em casa perante o seu público, nas duas primeiras jornadas do Grupo B.

A equipa belga vai contar com o defesa Jan Vertonghen, do Benfica, mas terá duas baixas de peso: Kevin De Bruyne ainda está a recuperar da lesão sofrida na final da Liga dos Campeões, ao serviço do Manchester City, e é baixa certa, enquanto o avançado Eden Hazard está sem ritmo competitivo e também deverá falhar a partida.

A Bélgica tem como melhor resultado em Europeus o segundo lugar alcançado em 1980, em Itália, enquanto a Rússia foi semifinalista em 2008, no torneio que decorreu na Áustria e Suíça.

O encontro está agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).

Também para o Grupo B, em Copenhaga, às 17:00, a Dinamarca 'apadrinha' a estreia absoluta da Finlândia, que vai disputar o primeiro jogo de sempre da sua história em fases finais de Campeonatos da Europa.

Os dinamarqueses são uma das sete seleções presentes na competição que já festejaram a conquista do título europeu, do sensacional e histórico triunfo em 1992, no torneio que decorreu na Suécia.

O segundo dia de competição inicia com País de Gales, semifinalista em 2016, e Suíça, do benfiquista Haris Seferovic, a defrontarem-se em Baku, com o Azerbaijão a receber pela primeira vez um jogo de uma fase final de um Europeu.

A partir das 14:00, galeses e helvéticos fecham a primeira jornada do Grupo A, depois de a Itália ter vencido a Turquia, por 3-0, no encontro que marcou o arranque do Euro2020.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre sexta-feira e 11 de julho.