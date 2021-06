Bélgica entra a arrasar a Rússia em São Petersburgo

A Bélgica venceu hoje a Rússia, por 3-0, em jogo da primeira jornada do Grupo B do Euro2020 de futebol, igualando a Finlândia na liderança da 'poule'.

Em São Petersburgo, na Rússia, Romelu Lukaku (10 e 88 minutos) e Thomas Meunier (34) marcaram os golos do triunfo da Bélgica. O avançado belga dedicou o primeiro golo ao colega de equipa (Inter de Milão) e adversário no grupo, Christian Eriksen, que caiu hoje inanimado no relvado no outro jogo desta tarde/noite.

Com melhor diferença de golos, a Bélgica lidera com três pontos, os mesmos da Finlândia, que, na sua estreia numa fase final, venceu a Dinamarca, por 1-0.