Conheça os números dos 26 lusos para o Euro'2020

Com as 24 selecções a confirmarem as suas equipas para o Euro'2020 no primeiro dia de Junho, hoje ficou-se a conhecer o número de camisolas dos jogadores convocados.

A UEFA divulgou, esta quarta-feira, a numeração das camisolas e com destaque para os eleitos do seleccionador de Portugal, Fernando Santos, nomeadamente os estreantes em Campeonatos da Europa.

João Palhinha, Pedro Gonçalves e Nuno Mendes, todos jogadores do Sporting optaram por escolher números 'altos'.

O defesa Nuno Mendes optou pela camisola 25, enquanto os médios Palhinha e 'Pote' ficaram com os números 26 e 19 respectivamente.

Quanto ao madeirense e capitão da selecção, Cristiano Ronaldo, volta a usar o n.º 7.

Eis os números de camisolas de cada jogador:

1 - Rui Patrício

2- Nélson Semedo

3- Pepe

4 - Rúben Dias

5 - Raphael Guerreiro

6 - José Fonte

7 - Cristiano Ronaldo

8 - João Moutinho

9 - André Silva

10 - Bernardo Silva

11 - Bruno Fernandes

12 - Anthony Lopes

13 - Danilo Pereira

14 - William Carvalho

15 - Rafa Silva

16 - Renato Sanches

17 - Gonçalo Guedes

18 - Rúben Neves

19 - Pedro Gonçalves

20 - João Cancelo

21 - Diogo Jota

22 - Rui Silva

23 - João Félix

24 - Sérgio Oliveira

25 - Nuno Mendes

26 - João Palhinha