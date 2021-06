Henrique Araújo visita Benfica Escola de Futebol Madeira

O futebolista madeirense Henrique Araújo, ponta-de-lança da equipa B do Benfica, visitou ontem, no dia 10 de Junho, a Benfica Escola de Futebol Madeira, tendo convivido com os atletas que representam aquela escola, distribuindo autógrafos e tirado fotografias.

O jogador, que é natural do Funchal, foi treinado pelo actual diretor técnico da escola, Marco Camacho, nas épocas 2015/16 e 2016/17, e pelo coordenador Luís Camacho (este enquanto membro da equipa técnica), na temporada 2016/17.