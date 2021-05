Contratempo nas comemorações do Dia do Concelho de Santana

Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, ainda chegou a tempo de discursar no encerramento da sessão solene do Dia do Concelho de Santana.

Começou por pedir desculpas pelo atraso, que justificou devido a "contratempo" surgido com o colega se governo, Jorge Carvalho

Aproveitou a oportunidade para fazer balanço dos investimentos realizados e outros já no terreno, assim como obras já previstas, como a consolidação do talude sobranceiro à ER nas Cruzinhas, no Faial.

Reiterou que o Governo Regional vai continuar a investir naquele município.