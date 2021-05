Fernando Gomes elogia "caminhada assinalável" do Estoril Praia na II Liga

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, saudou hoje o Estoril Praia pela conquista do título na II Liga, referindo que a equipa conseguiu uma "caminhada assinalável".

"Numa caminhada assinalável ao longo de toda a temporada, o Estoril Praia acabou por vencer uma prova sempre complicada e regressa a um lugar que bem conhece e mereceu conquistar, como é o principal escalão do futebol português", disse Fernando Gomes, citado no sítio oficial da FPF.

O líder da federação deu ainda os parabéns a "todos os jogadores, equipa técnica, 'staff' e dirigentes pelo trabalho, qualidade e rendimento" demonstrados ao longo da temporada.

O Estoril Praia sagrou-se hoje campeão da II Liga portuguesa de futebol, ao beneficiar do empate 1-1 do Vizela no estádio do Cova da Piedade, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da prova.

O clube estorilista, que já tinha assegurado a promoção ao escalão principal, conquistou pela terceira vez o título da II Liga, depois de já ter erguido o troféu em 2004 e 2012, tendo-se ainda sagrado quatro vezes campeão da extinta II Divisão, em 1942, 1944, 1946 e 1975.

O Estoril Praia falhou a conquista antecipada do título no sábado, ao empatar 1-1 na receção ao Desportivo de Chaves, mas a igualdade concedida hoje pelo Vizela deixou os 'canarinhos' com sete pontos de vantagem na liderança da prova, com apenas seis em disputa nas duas últimas rondas.