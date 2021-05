Francisco Gomes lança novo livro

‘Enquanto Espero: Reflexões Inconformadas sobre uma Sociedade Doente’ é o título do novo livro de Francisco Gomes, que conta com prefácio do escritor António Barroso Cruz, e que será apresentado no próximo sábado, 8 de Maio, na internet.

“‘Enquanto Espero’ apresenta uma análise crítica de Francisco Gomes sobre diversos temas que marcam a contemporaneidade social e política. Desde a governação, o ensino e as relações inter-geracionais ao desporto, o papel da Igreja e o futuro da juventude, passando por outros assuntos, o trabalho expõe, em quase duas centenas de páginas, as observações do autor sobre aquela que tem sido, na sua óptica, a postura da população e das elites, apontando lacunas e argumentando que a conjuntura actual continua demasiado condicionada por aspectos complexos, que podem comprometer o futuro e que nos convidam a ser agentes activos da mudança”, lê-se em comunicado enviado para a redacção.

“Este livro resulta, acima de tudo, daquilo que interpreto como um dever de cidadania de não ficar mudo perante algumas das questões de definem a preocupante fase da História que o país e a Região atravessam, demasiado magoada pelo abandono de valores, demasiado ferida pela secundarização de princípios e demasiado abandonada na noção de bem-comum que deveria inspirar e fazer humildes os nossos líderes e os nossos gestores”, considera Francisco Gomes, citado na mesma nota.

‘Enquanto Espero’ é a décima-primeira publicação do autor e primeira incursão ensaio livre.